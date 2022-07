¡Visita Ucrania! Giammattei se encuentra en la zona en conflicto con Rusia

El pasado 15 de junio, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski invitó a Alejandro Giammattei a visitar su país. El gobernante guatemalteco ya se encuentra en la zona de conflicto.

El presidente Alejandro Giammattei, aceptó la invitación de su homólogo Volodímir Zelenski para visitar Ucrania. El gobernante guatemalteco ya se encuentra en el país que está en guerra con Rusia desde febrero pasado.

Según medios ucranianos, Giammattei ya realizó varias visitas, una de estas a la Iglesia Ortodoxa de San Andrés, cerca de Kiev. También habría visitado Borodianka, Bucha e Irpín, ciudades de la región de Kiev fuertemente golpeadas por la invasión rusa.

Una cuenta militar publicó varias fotografías donde se ve al mandatario guatemalteco en su visita a Ucrania.

⚡️The President of the Republic of Guatemala, Alejando Giammattei, arrived in Ukraine and visited the de-occupied settlements of the Kyiv region, namely, Bucha, Irpin and Borodianka, – the Kyiv Regional Military Administration reports. pic.twitter.com/Ql6mP6s4cn — Mehmet Palabıyık #ukraine (@yorukhunnn) July 25, 2022

"La administración militar de Kyiv agradeció a Giammattei por prestar atención a la región y destacó que las visitas oficiales de socios internacionales son una parte importante de la guerra, que también se desarrolla en el campo de la información", reportó el medio ucraniano Ukrinform.

Se espera que el presidente Giammattei visite otras áreas en Ucrania. Cuando aceptó la invitación de la visita, aseguró que era necesario que el mundo se enterara de lo que ocurría en este país, tras cinco meses en guerra.