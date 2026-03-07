Confirman muerte de reo condenado por asesinato de Myrna Mack

-

El interno cumplía condena de 30 años por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack.

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó a Soy502 el fallecimiento del privado de libertad Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien cumplía condena por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang.

El reo fue localizado sin vida en su sector dentro de la Granja de Rehabilitación Pavón,

El caso quedó bajo investigación mientras se evita divulgar más detalles. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

De acuerdo con la información, personal médico evaluó al interno tras ser localizado; sin embargo, al momento de la revisión ya no presentaba signos vitales y no se observaron lesiones visibles en su cuerpo.

Historial médico

Además, se indicó que según su expediente penitenciario, Beteta Álvarez tenía antecedentes de enfermedades comunes y padecía presión alta, condición por la cual se encontraba bajo tratamiento médico.



Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación por las instancias correspondientes, por lo que no se brindarán más detalles con el fin de no interferir en el proceso.

Sobre el crimen

Beteta Álvarez fue condenado a 30 años de prisión tras ser señalado como autor material del asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, ocurrido en 1990.

La antropóloga fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, pocos días después de la publicación de un informe sobre las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) del área Ixil.

La antropóloga Myrna Mack fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 cuando realizaba investigaciones sobre el desplazamiento de comunidades y violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. (Foto: Archivo/Soy502)

En este informe se denunciaban las condiciones infrahumanas en que vivían los pobladores desplazados, como resultado de la política contrainsurgente del Estado.

Durante el juicio se estableció que el coronel Juan Valencio Osorio habría sido el autor intelectual del crimen, aunque permanece prófugo de la justicia.