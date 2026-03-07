Confirman muerte de reo condenado por asesinato de Myrna Mack

El interno cumplía condena de 30 años por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack.
El Sistema Penitenciario (SP) confirmó a Soy502 el fallecimiento del privado de libertad Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien cumplía condena por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang.
El reo fue localizado sin vida en su sector dentro de la Granja de Rehabilitación Pavón, "Se confirma el fallecimiento del privado de libertad Noel De Jesús Beteta Álvarez, quien fue localizado sin vida en su sector en la Granja de Rehabiltación Pavón" según informó el SP.
De acuerdo con la información, personal médico evaluó al interno tras ser localizado; sin embargo, al momento de la revisión ya no presentaba signos vitales y no se observaron lesiones visibles en su cuerpo.
Historial médico
Además, se indicó que según su expediente penitenciario, Beteta Álvarez tenía antecedentes de enfermedades comunes y padecía presión alta, condición por la cual se encontraba bajo tratamiento médico.
"Según su expediente el privado de libertad tenía un historial de enfermedades comunes, padecía de presión alta y se encontraba medicado" agregó.
Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación por las instancias correspondientes, por lo que no se brindarán más detalles con el fin de no interferir en el proceso.
Sobre el crimen
Beteta Álvarez fue condenado a 30 años de prisión tras ser señalado como autor material del asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, ocurrido en 1990.
La antropóloga fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, pocos días después de la publicación de un informe sobre las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) del área Ixil.
En este informe se denunciaban las condiciones infrahumanas en que vivían los pobladores desplazados, como resultado de la política contrainsurgente del Estado.
Durante el juicio se estableció que el coronel Juan Valencio Osorio habría sido el autor intelectual del crimen, aunque permanece prófugo de la justicia.