Guardaespaldas de Depp asegura que Heard “le dio un puñetazo en la cara” al actor

Travis McGivern, guardia de seguridad de Johnny Depp, declaró el 2 de mayo en el tribunal que Amber Heard le dio un puñetazo en la cara a Depp durante una pelea.

El guardia de seguridad testificó que Amber Heard fue la agresora en la relación: "Todas las noches, los 7 días de la semana había enfrentamientos", especificó el guardaespaldas. "En un punto ella le escupió a él", agregó.

McGivern compareció por video conferencia desde Los Ángeles y dijo que la pelea que mencionó tuvo lugar el 23 de marzo de 2015. Heard se fue durante una discusión y volvió con su hermana Whitney, allí sintió que era el momento de alejar a Depp de la situación.

El guardaespaldas dio su testimonio en el juicio. (Foto: Oficial)

El testigo dijo que “oyó y vio cómo un puño cerrado impactaba el lado izquierdo de la cara de Depp”, aclarando que era el puño de Heard. “La mirada inicial de Depp fue de ‘asombro’”, comentó el guardia, y añadió que lo trasladó y le dijo que se iban.

“Ya no dependía de él”, indicó, y añadió “era el momento de hacer mi trabajo”. También explicó que Depp no estaba contento con él y que el actor se quitó los lentes oscuros, le señaló el lado izquierdo de la cara y le dijo “esto es culpa tuya”. McGivern dijo que asintió y había “un pequeño y bonito moratón” en la cara de Depp afirmando que no estaba negro y azul “todavía”, pero estaba “hinchado y rojo”.

El guardia testificó que la relación se volvió más “volátil” a medida que pasaba el tiempo, él notó un cambio en marzo de 2015 cuando la pareja regresó de su viaje a Australia. Según él las discusiones se producían “cada dos noches... varias veces a la semana”. Además, mencionó que recibía mensajes de texto de Depp pidiéndole que fuera al penthouse y que se quedaba junto a la puerta o en la cocina.

También indicó que las discusiones eran “solo verbales... gritos” y que Depp quería salir de allí: “muchos insultos y palabras de odio”.

Cuando se le preguntó qué decía Heard, McGivern reaccionó diciendo “oh, Dios... “Pin**e padre holgazán, Pin**e actor acabado” y “pin**e pu*o, lo que se les ocurra, ello lo profirió”, añadió y dijo que Heard a veces se enfadaba con él por sacar a Depp de “una situación”, llamándole “hombre que solo dice sí y degradando su elección de carrera”.

Cuando recogió a Heard en el aeropuerto tras su regreso de Australia, ella se mostró “normal... agradable y educada, como solía ser”.

McGivern testificó que Depp llegó más tarde y su mano tenía “un gran vendaje”. El incidente del 23 de marzo de 2015 ocurrió un par de semanas después del regreso de la pareja a Los Ángeles.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, tras la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión publicado en diciembre de 2018 en The Washington Post titulado “Hablé contra la violencia sexual - y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

Travis McGivern:

"Dejé que lo golpeara con una lata, dejé que lo golpearan en el rostro. Era momento de hacer mi trabajo y sacarlo de allí"

- Abogada: ¿Qué vio en el lado izquierdo del rostro de #JohnnyDepp?

- Travis: Un bonito moratón en su rostro, hinchado#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/fyTfCrEJJ1 — Álvaro Bustamante® (@alvarowtf) May 2, 2022

