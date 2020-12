Guatemala entre países que usan un Software que espía celulares

Según un informe presentado por la Universidad de Toronto, Canadá, al menos 25 Gobiernos del mundo utilizan a la empresa de vigilancia Circles para hacer espionaje en los teléfonos celulares de sus ciudadanos, implementando un ‘software’ especial proporcionado por esa firma.

Según el reporte Citizen Lab de la Universidad de Toronto llamado “Running in Circles: Uncovering the Clients of Cyberespionage Firm Circles”, la compañía habría prestado este polémico servicio en varias naciones de América Latina.

Entre ellas México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. También se destacan Estados de otras partes del mundo: Dinamarca, Bélgica, Serbia, Estonia; Marruecos, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Botsuana, Kenia, Zambia, Zimbabue, Estonia; Israel, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y Australia.

En la región latinoamericana, hay varias instituciones públicas involucradas en esta revelación. Entre ellas, figuran: la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, la Secretaría de Marina mexicana, el Gobierno del estado de Durango, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia hondureña y las oficinas de Inteligencia peruanas.

Circles

Circles es una empresa de tecnologías de vigilancia fundada en 2008. En 2014, fue adquirida por la firma de inversión Francisco Partners, y posteriormente fue fusionada con NSO Group ─compañía responsable del malware Pegasus─. Circles es reconocida por explotar vulnerabilidades de las redes telefónicas y alega que únicamente vende sus productos a gobiernos.

La tecnología de Circles explota las vulnerabilidades del sistema SS7, utilizado principalmente en redes de telefonía móvil 2G y 3G, pero que también afectan a las redes 4G por la necesidad de interconexión entre ellas. Estas vulnerabilidades permiten a la empresa interceptar llamadas, mensajes de texto (SMS) y la ubicación de los dispositivos a través de las redes.

Polémica en Guatemala

En julio pasado, el Ministerio Público de Guatemala informó sobre una capacitación a personal del Ejército para extracción de información de celulares, pese a que esta actividad no está enmarcada dentro de las actividades de la Defensa.

El tuit del MP generó polémica ya que se mostraba a personal de la Dirección De Investigación Criminal (DICRI) impartiendo el curso a miembros de Inteligencia del Ministerio de la Defensa.