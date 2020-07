Un tuit publicado en la cuenta institucional del Ministerio Público (MP) dio a conocer que se le enseñaba a militares a extraer información de dispositivos móviles, lo cual generó controversia ya que por ley solo el ente investigador está facultado a realizar estas acciones, siempre y cuando cuente con orden de juez u autorización del propietario.

El MP publicó que personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), impartió un curso a miembros de la Escuela de Inteligencia del Ministerio de la Defensa "sobre el uso de herramientas tecnológicas de extracción de información de dispositivos móviles". La Escuela de Inteligencia Militar es el centro de formación del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Este es el tuit publicado en la cuenta institucional del MP.

El tuit causó polémica en redes sociales debido a que la información de los dispositivos móviles involucrados en hechos delictivos, solo puede ser extraída por el MP con autorización del propietario del celular o con orden judicial.

El exjefe de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), Francisco Jiménez, recordó que esa institución también está facultada por la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. "A la única que le asigna la ley la facultad de usar métodos intrusivos como escuchas telefónicas, seguimientos y otros es a la Digici", puntualizó.

Agregó que la Digici puede hacerlo para investigaciones específicas con autorización judicial.

“ Me sorprende que les estén enseñando cosas que no están dentro de su competencia ” Francisco Jiménez , exjefe de la Digici y exministro de Gobernación

Dudas del actuar

Eleonora Muralles, fundadora de la organización Familiares y Amigos de Desaparecidos (FADS), escribió: "Señores MP, ¿cuál es la razón de esta capacitación? Entiendo que únicamente la unidad de métodos especiales es la autorizada para extraer información de dispositivos móviles".

El usuario Hugo Alvarado mencionó: "Según las leyes vigentes, ninguna unidad militar está facultada para realizar esta clase de labor. El MP es la entidad asignada constitucionalmente".

Incluso Iván Velásquez, el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), opinó escribiendo en Twitter "¿Y qué competencia tiene la inteligencia militar para extraer información de dispositivos móviles?"

La Constitución Política faculta al MP para ejercer la persecución penal y el Código Procesal Penal contiene las disposiciones para acceder a los medios de comunicación dentro de una investigación criminal.

Mientras que la Digici puede hacer la inteligencia criminal, dice Francisco Jiménez. "Las instituciones del Estado no pueden hacer sino solo, aquello que la ley le dice con especificidad a diferencia de los ciudadanos que solo no hacemos lo que la ley nos prohíbe".

Explicó que el Sistema Nacional de Seguridad establece tres servicios de inteligencia en Guatemala.

La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) La Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) Y la Inteligencia Militar

Jiménez consideró que quizá no se haga con mala intención, "pero en temas de inteligencia y seguridad las buenas intenciones no cuentan, cuentan los hechos y lo que comunican está mal comunicado. Están diciendo que están enseñando cosas que no deberían".

Carlos Ruano, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, opinó que las instituciones deben salir a dar una explicación. "La ciudadanía tiene el derecho de fiscalizar y controlar porque son situaciones en que algunas personas podrían sentirse en riesgo o vulneradas".

MP amplía y Ejército responde

El MP respondió a una solicitud de ampliación de la información, indicando que el curso se realizó como parte del apoyo institucional "donde se explicó el funcionamiento del equipo que le fue donado a esa institución".

Mientras Juan Carlos de Paz, jefe de Prensa del Ejército, explicó que se trata de una capacitación a instructores de la Escuela de Inteligencia Militar.

Consiste en el cuidado de la escena del crimen y dentro de ese contexto "hay una parte orientada a que los agentes de inteligencia que se vean involucrados en la lucha contra el crimen organizado, tengan el conocimiento necesario para proteger los aparatos electrónicos decomisados".

“ La capacitación le permite al personal saber cómo actuar en el momento que se decomisen equipos electrónicos ” Juan Carlos de Paz , vocero del Ejército

Confirmó que la Embajada de Estados Unidos donó equipo electrónico para realizar operaciones en contra del crimen organizado, "no para la extracción de información".

"Fue una mala consignación de la información", dijo el portavoz castrense.