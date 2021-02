En medio de críticas, la India inició con la distribución y administración de su vacuna Covaxin, producida por la empresa local Bharat Biotech y el gobierno de Guatemala no descartó que pueda comprarla.

Expertos a nivel mundial indicaron que la utilización de Covaxin es prematura, pues consideraban que la aprobación fue apresurada y que esta no contaban con todos los análisis necesarios como los datos de eficacia.

De acuerdo con una nota de la BBC, la vacuna Covaxin tiene una gran ausencia de datos y esa falta de transparencia plantea más preguntas que respuestas. India comenzó a vacunar a inicios de enero y la utilización de esta vacuna ha provocado debates políticos y científicos en el ese país.

Pese a esto, el canciller Pedro Brolo no descartó la compra y utilización de la vacuna, aunque aclaró que dependerá que se cuente con todos los registros.

"Estamos teniendo conversaciones con todos los productores, no podemos descartar a ninguno, pero tomarán en cuenta sólo las vacunas que cuenten con todos los registros, certificados y análisis necesarios. No estamos cerrados a ninguna posibilidad", manifestó.

Otras noticias

Luego de hablar que no descartarán ninguna vacuna, Brolo cambió el tema y confirmó que el Minex ya fue notificado de forma oficial por el Gobierno de México por la masacre de Tamaulipas. El canciller dijo que dos guatemaltecos fueron identificados.

Según el funcionario, han tenido conversaciones constantes y siguen de cerca el desenvolvimiento de las investigaciones que hacen las autoridades mexicanas al respecto.

"Ya fuimos notificados de manera oficial, pero no vamos a revelar nombre y hacemos un llamado para que no se haga, no sólo por la privacidad de las víctimas, sino por la seguridad de los familiares", manifestó.

Atracción de inversiones

Por otro lado, el ministro de Economía, Antonio Malouf, informó que Guatemala se puso una meta de atracción de inversión nacionales y extranjeras para este año.

"Este año nos propusimos la meta de atraer 1,200 millones de dólares (unos Q9,333 millones) en inversión extranjera que ayudarían a crear, por lo menos, 30 mil empleos", aseguró Malouf.

Para ello, Malouf dijo que el ministerio se enfoca en las áreas de oportunidad que no existen mucho en Guatemala, principalmente de los sectores de logística, textiles, manufactura liviana y contact center.

