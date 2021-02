Salud alerta por venta de "vacunas falsas" contra el Covid-19

La ministra de Salud, Amelia Flores, alertó sobre la posible venta de "vacunas falsas" contra el Covid-19 en Guatemala, por lo que hizo un llamado a la población para que no se deje engañar.

"La vacuna es completamente gratuita y para ello el Congreso ya autorizó más de mil millones de quetzales para ser comprada por el Gobierno", manifestó Flores durante una conferencia de prensa.

Según la funcionaria, los privados podrán venderla en su momento, pero por actualmente ninguna empresa, farmacia o distribuidora puede adquirirla porque su producción es escasa y las farmacéuticas están privilegiando a los gobiernos.

Con las primeras vacunas que ingresen al país se inmunizará a los médicos y trabajadores de Salud que están en primera línea, porque son lo que están en mayor riesgo.

"Aún no habrá vacunación generalizada. Cuando llegue el momento informaremos al respecto, por lo que las personas deben estar atentas, pues tenemos conocimiento que podrían ingresar vacunas falsas por la frontera mexicana", manifestó.

Para evitarlo, Guatemala incrementó la seguridad en las fronteras con México. "No descartamos que puedan tratar de engañar a la población, a quienes les pedimos que no compren vacunas que no estén autorizadas ni en farmacias o centros privados que las ofrezcan, principalmente si lo hacen en camiones con megáfono", subrayó la ministra de Salud.

NO DEJES DE LEER: