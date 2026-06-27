Guatemala reafirma su compromiso con la integración económica regional

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Autoridades de los países centroamericanos reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la integración económica regional y la facilitación del comercio.

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Guatemala reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la integración económica centroamericana, en coordinación con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Esto con el objetivo de consolidar una región más competitiva, conectada y preparada para enfrentar los desafíos del comercio internacional.

El pronunciamiento se dio durante la CXIII Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), celebrada en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del primer semestre de 2026, bajo la Presidencia Pro Témpore de Honduras.

En el encuentro, las autoridades del Subsistema de Integración Económica abordaron temas estratégicos orientados a fortalecer la integración regional, la facilitación del comercio y la competitividad de Centroamérica.

Guatemala reafirma su compromiso con la integración económica centroamericana durante la reunión del COMIECO, impulsando la unión aduanera, la facilitación del comercio y la competitividad regional junto a la SIECA. pic.twitter.com/BaXInfGAUb — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 27, 2026

Como parte de la agenda, el COMIECO concedió cortesías de sala al Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) y a las Cámaras Americanas de Comercio (AmCham), con el propósito de conocer las inquietudes y propuestas del sector productivo regional en materia de comercio e integración.

Durante la reunión también se conocieron los avances presentados por el Comité Aduanero y sus grupos técnicos en áreas como gestión aduanera, control de riesgo y facilitación del comercio.

Asimismo, las autoridades dieron seguimiento a las negociaciones para la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y de su Reglamento (RECAUCA V), con el objetivo de modernizar el marco normativo que respalda la unión aduanera y agiliza el comercio intrarregional.

El COMIECO revisó además el informe de avances del Comité Centroamericano de Competencia (CCC) y evaluó los resultados alcanzados durante el primer semestre del año, aprobando el Plan de Trabajo del Subsistema de Integración Económica para lo que resta de 2026.

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Entre los principales temas abordados figuró el seguimiento a la validación del Modelo Regional de Gestión Coordinada de Fronteras para los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo, iniciativa que busca fortalecer la coordinación entre instituciones, optimizar los controles fronterizos y facilitar las operaciones de comercio exterior.

También se revisaron los avances en la implementación de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC), orientada a ampliar el uso de herramientas digitales, fortalecer la interoperabilidad institucional y acelerar la transformación digital del comercio regional.

La agenda incluyó además la evaluación del Corredor Ágil Logístico (Cargo Pass), desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como los resultados del IV Encuentro Regional de los Comités Nacionales de Facilitación del Comercio, enfocado en impulsar el comercio digital y la modernización de los procesos de comercio exterior.

Como parte de la sesión, se realizó el acto de toma de posesión de Alden Rivera Montes como nuevo secretario general de la SIECA y el traspaso de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica de Honduras a Nicaragua.