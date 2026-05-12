Mineco capitalizará Mipymes para aliviar impacto de precios en la canasta básica

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El plan consiste en que las empresas tengan acceso a créditos con intereses bajos para capitalizarse, crecer y aliviar el impacto de precios en la canasta básica.

El Ministerio de Economía (Mineco) precisó los alcances de la Política de Protección a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que sostienen la canasta básica, la cual busca reducir el impacto del alza de los combustibles sobre los costos de producción y comercialización de alimentos esenciales.

Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa detalló que la política fue aprobada el pasado 16 de abril por el Consejo de las Mipymes y surge en el contexto del incremento de los precios internacionales del petróleo y sus efectos sobre la economía nacional.

Según la funcionaria, el objetivo principal es facilitar financiamiento en condiciones preferenciales para las Mipymes relacionadas con la producción, comercialización, almacenamiento y distribución de alimentos que integran la canasta básica.

"Lo que busca es mitigar el costo que tienen estos precios de los combustibles en la matriz de costos de las micro pequeñas y medianas empresas, particularmente aquellas que están vinculadas a la canasta básica", afirmó la viceministra.

Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, precisó detalles de la política del Gobierno. (Foto: Mineco / Soy502)

Explicó que la política está contenida dentro del Fondo de las Mipymes, por lo que no implica una ampliación presupuestaria ni nuevos egresos del Estado.

El programa funcionará inicialmente como un plan piloto con un fondo disponible de Q 50 millones.

Ugalde indicó que el Mineco no otorgará créditos de manera directa, sino que trabajará a través de entidades financieras, principalmente cooperativas y asociaciones de crédito, las cuales serán las encargadas de trasladar los recursos a las empresas beneficiarias.

Como parte del esquema, el Ministerio otorgará financiamiento a las cooperativas con una tasa de interés del 0 %, es decir, únicamente deberán devolver el capital recibido.

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A cambio, estas entidades deberán conceder préstamos a las Mipymes con una tasa máxima del 5 % anual.

La funcionaria destacó que esta tasa representa una condición preferencial frente a las tasas del mercado financiero tradicional, donde los créditos productivos pueden oscilar entre el 11 % y 13 %, e incluso superar el 40 % en algunas entidades.

"El 5 % es una tasa preferencial bastante blanda", señaló Ugalde, quien afirmó que la política tendrá una vigencia de 24 meses y tanto las cooperativas como las Mipymes contarán con plazos de hasta seis años para el financiamiento.

De acuerdo con la viceministra, la medida busca generar un alivio indirecto para los consumidores al apoyar a las empresas que forman parte de la cadena de abastecimiento de alimentos básicos.

Asimismo, indicó que el fondo podría ser reevaluado al finalizar el plan piloto para determinar si existe la posibilidad de ampliar los recursos destinados al programa.