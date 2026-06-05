Mineco afirma que Acuerdo Comercial Reciproco con Estados Unidos sigue sin cambios

-

Autoridades señalan que Guatemala trabaja en la implementación de medidas para contrarrestar el trabajo forzoso.

El Ministerio de Economía (Mineco) aseguró que el Acuerdo de Comercio Recíproco suscrito entre Guatemala y Estados Unidos continúa vigente y sin modificaciones.

El anuncio se da luego de la reciente publicación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) relacionada con las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 del Trade Act de 1974.

La postura oficial fue dada a conocer luego de una reunión de trabajo sostenida en Washington D.C. entre la viceministra de Inversión y Competencia, Valeria Prado, y representantes de la USTR.

En dicha reunión los funcionarios de ambos países revisaron el alcance de los compromisos asumidos por Guatemala en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco.

Según el Mineco, el encuentro permitió confirmar que el acuerdo comercial bilateral permanece vigente en los términos actualmente establecidos y que no existe ninguna modificación al tratamiento arancelario aplicable a los productos guatemaltecos.

Mediante un comunicado el #Mineco afirma que el Acuerdo de Comercio Recíproco suscrito entre Guatemala y Estados Unidos continúa vigente y sin cambios. pic.twitter.com/FRcFKAKKS4 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 5, 2026

"El Acuerdo de Comercio Recíproco se mantiene vigente y sin cambios", señaló la cartera económica en un comunicado.

En el texto se señala que "el arancel del 10 % continuará aplicándose en los términos actuales a los productos que actualmente están sujetos a dicho tratamiento".

El pronunciamiento surge después de que la USTR incluyera a Guatemala dentro de las economías señaladas por no imponer ni aplicar de forma efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Esta situación, según las autoridades estadounidenses, afecta las condiciones de competencia comercial.

No obstante, el Mineco destacó que el propio informe de la USTR reconoce que Guatemala ya asumió compromisos concretos para atender esta materia.

Lo anterios se enmarca en el Acuerdo de Comercio Recíproco, por lo que el país se encuentra trabajando en la implementación de las medidas correspondientes.

En ese sentido, la institución informó que el Gobierno avanza en el diseño de un mecanismo nacional interinstitucional que permita prohibir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

De acuerdo con el Ministerio, este proceso contempla la evaluación de las medidas, procedimientos y atribuciones necesarias para garantizar una implementación efectiva de la normativa, mediante la coordinación de las diferentes entidades estatales involucradas en la materia.

Además, las autoridades indicaron que darán seguimiento al proceso de consultas y audiencias impulsado por la USTR, así como a la revisión de las excepciones incluidas en la publicación realizada bajo la Sección 301.

Todo esto con el propósito de verificar su consistencia con lo establecido en el Acuerdo de Comercio Recíproco y brindar certeza jurídica y comercial a los sectores productivos nacionales.