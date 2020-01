La aclamada película Netflix, "Marriage Story", está en boca de todos no solo por sus múltiples nominaciones al premio Oscar sino por las actuaciones de sus protagonistas, nominados también. Y ahora, destaca por la participación de una guatemalteca cuya escena se comparte en redes sociales.

En la escena, que transcurre en un juzgado de divorcios, una mujer comienza a insultar en español a su expareja y al culminar el momento dice: "¿Te vas a levantar porque sos muy macho? Vas a ver quien soy yo, ce**te", un insulto bastante común en Guatemala.

Esto llamó la atención de personas en redes sociales y en efecto, la protagonista del momento es Connie Marie Flores, una mujer nacida en Los Ángeles, Estados Unidos y cuyos padres son guatemaltecos.

Connie Marie Flores posa en la fotografía junto a Noah Baumbach, director de la película "Marriage Story". (Foto: Facebook/Connie Marie)

La usuaria de Twitter, Regina Solis, identificó en la película a la mujer y difundió su hallazgo en las redes.

En Marriage Story pesqué la actuación de @ConnieMarieFlo . Escuché el acento en la lica y dije "esta chavona es de GT", cabal. Nacida y criada en LA, le puso su toque a la película cuando dijo "cerote".

Momentos después, Connie Marie Flores agradeció el reconocimiento con un: "¡ A la gran puchica vos! Muchas gracias por la Mencion. Me encanta que les agrado mi actuacion!", y adjuntó una bandera de Guatemala.

¡ A la gran puchica vos! Muchas gracias por la Mencion. Me encanta que les agrado mi actuacion!

— Connie Marie Flores (@ConnieMarieFlo) January 21, 2020

No es la primera vez que Connie participa en una película. De acuerdo con el sitio especializado en cine IMDb, Connie Marie Flores ha participado en cuatro largometrajes. En 2015 interpretó un papel pequeño en "Birthday Boy", luego interpretó el papel de Angélica en "What Bitch?" y en 2019 participó en dos producciones, en "My Inspired World", donde interpreta a María y "Marriage Story", con el papel mencionado.

De acuerdo con una entrevista que Connie dio en "Jana On Camera", la actriz de origen guatemalteco se formó en la Academia Musical y Dramática de América donde recibió una licenciatura en bellas artes. Varios años después decidió centrar su atención en la cinematografía y ahora cosecha los frutos de su talento.