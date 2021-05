Guatemalteca crea aplicación para hacer reuniones en Zoom como en un show de TV

La guatemalteca creó una herramienta donde puedes hacer presentaciones en un formato dinámico, similar al de una transmisión televisiva para que tu audiencia no pierda la atención.

La guatemalteca Leslie Kajomovitz es una desarrolladora de soluciones gráficas y flujos de operación para televisión y medios, ha trabajado en las corporaciones de difusión más importantes del mundo.

Recientemente creó una aplicación que puede usarse dentro de las reuniones en plataformas como Zoom, permitiendo interactuar dentro de las juntas virtuales como en un noticiero o show de entretenimiento.

Kamwise ayuda a las presentaciones en reuniones virtuales. (Foto: Kamwise)

Se llama Kamwise, una herramienta donde puedes hacer presentaciones en un formato dinámico, similar al de una transmisión televisiva para que tu audiencia no pierda la atención durante tus exposiciones virtuales.

Para usarla debes ingresar al sitio kamwise.com y comenzar a hacer tus presentaciones.

“La diseñé con el fin de que sean más eficientes e interactivas, ayudando a resolver algunos puntos desafiantes en los formatos virtuales a través de una metodología usada en los canales de televisión”, explicó Leslie en una entrevista con Soy502.

“Fue fácil para mi ya que vengo de ese mundo, me dedico a hacer gráficas e implementación de software e integración de data en tiempo real para elecciones y shows interactivos donde la audiencia vota por quien va a ganar en shows como American Idol por ejemplo, así que tomé muchas de esas herramientas para inspirarme”, agregó.

Cómo inició la idea de la aplicación

“Mi motivación inicial fue al principio de la pandemia, mi trabajo dependía de viajar, visitar a clientes y mostrarles proyectos, esto se transformó en videollamadas y zooms, así que busqué una herramienta que permitiera mantener la atención a quienes ofrecía mis servicios, me empecé a desesperar de las reuniones donde alguien te comparte pantalla para mostrarte algo pero se pierde rápido atención, todo es impersonal y poco práctico”, explicó.

Según Leslie Kamwise permite crear contenido para hacer presentaciones interactivas y personalizadas, donde puedes agregar video, música, gráficas y verte el mismo tiempo dentro del trabajo que vas a mostrar.

“Tú eres el presentador y necesitas lograr que el flujo no se rompa, si estás tratando de hacer negocios es importante no perder tu imagen corporativa, esta herramienta te da la oportunidad de que cuando entres a una reunión, que el Branding se mantenga y quienes busquen tus servicios tengan la misma experiencia que si visitan tu empresa o, en clases virtuales, que los niños sientan la experiencia de estar dentro de su centro de estudios”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por kamwise (@kamwisego)

Cómo funciona:

“Kamwise te permite ordenar una lista de contenidos que vas a presentar a manera de un playlist: preparas antes de tu reunión el material que vayas a exponer en base a archivos como Powerpoints, hojas de excel, google docs o Microsoft OneDrive y luego podrás combinarlos con videos en Youtube, presentaciones hechas en Canvas o trivias. Durante la reunión serán accesibles en un click”, explicó.

“Esto permite que cuando vean tu presentación sea memorable”, dijo.

Leslie tiene una amplia trayectoria en desarrollo de gráficas para televisión. (Foto: Leslie Kajomovitz)

Su trayectoria en data para medios de comunicación:

La especialista ha trabajado para gigantes como The Washington post, Univisión, Telemundo, Televisa, Fox News, CNN, BBC y TV Azteca entre otros.

Cuenta con 2 licenciaturas: una en Efectos Especiales para Cine y Gráficas de Televisión y otra en Diseño de Videojuegos, que sacó en el Art Institute of Fort Lauderlade, en Florida.

El trabajo de la guatemalteca. (Foto: Leslie Kajomovitz)

Opciones de estudio en el extranjero

Al terminar sus estudios de diversificado, la guatemalteca acudió a una invitación para conocer algunas carreras en The Arts Institutes, así decidió seguir su profesión en Florida, Estados Unidos.

“Estaba en tercero básico y llegó alguien de la universidad a presentar las carreras que tenían, ellos enseñaron un demo con los tipos de trabajo que hacían sus estudiantes, es una universidad donde todas las carreras son artísticas pero basadas en arte comercial, me acerqué a preguntar y me mencionaron que había un programa de una semana donde podías experimentar la carrera así estudie efectos especiales para cine y gráficas para televisión”, explicó, agregando que obtuvo una beca de ayuda del 75% del pago de sus estudios.

Leslie se especializa en gráficas para televisión que miden elecciones, el clima, votaciones del público y otros. (Foto: Leslie Kajomovitz)

Los retos que atravesó como guatemalteca y mujer:

Leslie vivió momentos de discriminación durante sus estudios al ser blanco de comentarios por ser guatemalteca, también vivió muchas experiencias donde, por ser mujer, su trabajo fue cuestionado en una profesión dominada por hombres pero eso no impidió que escalara en su profesión.

Leslie en entrevista para TV News Check. (Foto: Leslie Kajomovitz)

Oportunidades alrededor del mundo:

Inició su carrera en Univisión, donde laboró 7 años. Como freelance se asentó en Israel donde trabaja en la empresa llamada Vizrt, que desarrolla programas especializados en gráficas virtuales y de visualización de datos.

“En Univisión me ofrecieron un freelance para hacer gráficas en el noticiero de las 11 de la noche, luego quedó una plaza libre y me ofrecieron un puesto permanente. Me dedicaba a hacer gráficas en Primer Impacto, Noticiero Univisión y los programas deportivos. Con el tiempo me moví en especiales como los Grammy y Premios lo Nuestro, en el camino me topé con una tecnología desconocida en una computadora que nadie usaba, pedí permiso para investigar e ingresé a un mundo que me gustó”, explicó.

Leslie ha trabajado para grandes compañías de comunicación como la BBC de Londres. (Foto: leslie Kajomovitz)

“Comenzaba la temporada de elecciones en Estados Unidos, con Obama, era primera vez que algunos medios de la competencia usaban pantalla táctil. En la época no había iPhones, la productora del noticiero, me preguntó si se podía hacer algo parecido y le dije que había un programa en el departamento de arte que hacía cosas similares, solo debía descifrarlo.

leslie destacó en su trabajo junto a sus compañeros. (Foto: leslie Kajomovitz)

Tras un gran reto y ser cuestionada por sus compañeros acerca de su uso, logró resolverlo, aprendiendo, logró contactar a la empresa de software de dicho programa y luego de un viaje a Israel y al conocer las instalaciones le ofrecieron un puesto en la empresa.

Leslie sigue incursionando y mostrando innovadoras herramientas en el mundo de las comunicaciones en el país de Medio Oriente, donde reside.

Ingresa aquí para conocer más de su trabajo.