Guatemalteco Luis Carlos Martínez rompe récord en el US Open

El nadador guatemalteco Luis Carlos Martínez vuelve a brillar y esta vez estableció un récord en el US Open, celebrado en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

El guatemalteco mejoró la marca que el estadounidense Tom Shields (51.65 segundos) obtuvo en los 100 metros mariposa, en 2013, según explicó el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en su perfil oficial.

Luis Carlos fijó el nuevo registro en 51.50 segundos. Los momentos de adrenalina fueron captados en un memorable video que mostró el resultado de la dedicación del atleta guatemalteco, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio.

¡Martínez, nuevo récord en U.S. Open! #Natación El guatemalteco Luis Carlos Martínez, clasificado a Juegos Olímpicos, estableció esta noche un nuevo récord en el U.S Open, durante la celebración del mismo en Huntsville, Alabama. 1/2@CDAG_Guatemala @Fenadegua1 pic.twitter.com/vDTmNWC1F4 — C O G (@COGuatemalteco) November 14, 2020

En 2019, Luis Carlos se convirtió en el primer nadador masculino en ganar una medalla (Plata) en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Además, logró un récord panamericano en los 100 metros mariposa en la fase de clasificación.

Ese mismo año, el nadador también obtuvo una trascendental medalla de oro en el US Open en Atlanta, Estados Unidos, en los 100 metros mariposa.

