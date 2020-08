Rival de Guatemala contrata a técnico holandés de fama mundial

Guss Hiddink firmó un contrato con la selección de Curazao para dirigirlos en el camino hacia la Copa del Mundo de 2022, que se celebrará en Qatar.

La principal intención es que Hiddink profesionalice a la selección. El exestratega de la selección de Países Bajos, entre otros, cuenta con la asistencia del exfutbolista Hedwiges Maduro, a quien se le asignará el rol de asesor de la federación de fútbol.

“Puede que no sea obvio, pero fue difícil decir 'no'. Curazao ha progresado mucho en los últimos años y me gustaría ayudar a los jugadores y al personal a subir un paso más en la escala internacional ”, dijo Hiddink a Fox Sports .

Hiddink tiene un buen trabajo por delante, con muchos jugadores potenciales que puede reclutar.

“Revisé toda una lista de jugadores con los entrenadores y Maduro. Vamos a acercarnos a todos los que creemos que tienen las cualidades internas ”, explicó Hiddink sobre el llamado de jugadores para la selección nacional de Curazao.

Entre los probables convocados están figuras como Tahith Chong en el Manchester United, Quinten y Jurriën Timber y Sontje Hansen, los tres Ajax, que también podrían ser convocados por la federación neerlandesa.

“Siempre quieres jugar en una selección nacional. También tienen pasaporte holandés, por lo que pueden elegir Holanda. Pero si no hay perspectiva para dar un paso o ayudar con la Copa del Mundo, entonces tienes que tomar una decisión diferente ", resaltó.

TE PUEDE INTERESAR:

*Tomado de De Telegraaf