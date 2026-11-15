Comunicaciones vence a Cobán y se ilusiona con la fase final

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Comunicaciones venció 2-0 a Cobán Imperial y se puso a tiro de clasificar a la fase final del Apertura 2026 cuando faltan dos jornadas para cerrar la etapa regular.

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A inicios de mes, después de perder el clásico ante Municipal (3-1), los cremas eran décimos y todo pintaba mal, pero llegaron tres triunfos consecutivos, incluido el de este sábado, para que los albos alcancen a San Pedro (último en puestos de clasificación) y sueñen con pelear por el título.

En contraste, Cobán dejó escapar la posibilidad de meterse entre los seis primeros.

#VamosCremas https://t.co/j8zPSW11TY — Comunicaciones FC (@CremasOficial) November 15, 2026

Los cremas, que jugaron todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión del defensor colombiano Juan Osorio (40), mostraron personalidad y supieron sufrir para adueñarse de los tres puntos.

Los goles

El uruguayo Paolo Dantaz marcó su segundo golazo desde fuera del área consecutivo. Lo hizo en San Marcos y ahora aprovechó un pase de Dewinder Bradley para vencer a Tomás Casas, al minuto 17.

El mismo Bradley sentenció el triunfo al 64 cuando selló a la perfección una jugada colectiva que inició Dantaz, siguió Stheven Robles y adornó Omar Duarte con un "taquito" dentro del área.

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Pero, no solo se trata de hacer goles, también hay que evitarlos y en ese rol la gran figura fue el guardameta Fredy Pérez, quien le arrebató en cinco oportunidades el festejo a los visitantes.

La única vez que fue vencido el árbitro Elmer Herrera invalidó el gol de Selvin Tení, con apoyo del FVS, por un fuera de lugar.

Los cremas tendrán otro duelo directo la próxima jornada cuando visiten a Guastatoya. Cerrarán de locales ante Xelajú.