Trágico accidente deja una víctima mortal en la ruta al Occidente (video)

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Un hombre murió por la gravedad del impacto.

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 135 de la ruta al Occidente, en jurisdicción de Chicacao, Suchitepéquez.

El hecho ocurrió cuando un motorista y un conductor de un vehículo impactaron sobre la ruta.

Brigadas de Provial atienden hecho de tránsito en el km. 135 de la ruta CA-2 Occidente (Chicacao, Suchitepéquez). Una persona fallecida en el lugar.



¡Conduzca con precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/4b8Y1poNJ2 — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) May 23, 2026

Tras el choque, el motorista salió expulsado a pocos metros, muriendo de manera instantánea.

La víctima no ha sido identifica. Ambos transportes quedaron destruidos sobre la ruta.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Otro hecho en la Interamericana

En el Km 125, caserío Sacbochol, aldea Los Encuentros, Sololá, también se sucitó un hecho vial cuando el conductor de transporte pesado volcó sobre la ruta.

Cuerpos de socorro asistieron al conductor, quien resultó con crisis nerviosa tras el hecho.

El material de construcción que movilizaba el camión quedó sobre un carril de la ciudad hacia el Occidente; autoridades de tránsito solicitan precaución al circular.