Un Balón de Oro de récord: Kane tumba a Croacia y hace historia en Wembley

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Harry Kane hace historia al convertirse en el jugador con más partidos en la selección de Inglaterra. Descubre cómo el Balón de Oro lideró la victoria ante Croacia para asegurar el pase a cuartos de la Nations League en Wembley.

Harry Kane se convirtió este jueves en el jugador con más partidos disputados con Inglaterra, al lograr su internacionalidad 126 ante Croacia, a la que Inglaterra venció 2-1 en Wembley para avanzar a cuartos de la Liga de Naciones.

El capitán Kane marcó el gol de la victoria, su tanto 92 internacional, más de once años y medio después de su primer partido con la selección, también en Wembley, al transformar una pena máxima cometida sobre Jarrel Quansah (64).

El joven defensa inglés se resarció tras un mal cabezazo hacia atrás, aprovechado por Petar Susic (59, 1-1).

El mediapunta Morgan Rogers había abierto el marcador (24).

¡¡PELOTA TOP DE KANE, BELLINGHAM LA BAJÓ Y MORGAN ROGERS LA MANDÓ A GUARDAR!! Impecable conexión de CRACKS, para que Inglaterra se ponga 1-0 ante Croacia en Wembley. Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/uGsN0FDIpW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Con cuatro victorias en cinco partidos, Inglaterra tiene asegurado terminar al menos en la segunda posición del grupo A3, que da acceso a los cuartos de final previstos en marzo.

Los subcampeones de Europa tratarán de conquistar el primer puesto el domingo en Madrid, ante la selección española, vigente campeona del mundo.

Kane, de 33 años, disputaba su primer partido con la selección desde que ganó el Balón de Oro 2026, superó el empate que mantenía con el exguardameta Peter Shilton.

Antes del saque inicial se desplegó una enorme pancarta con una imagen de Kane y las palabras 'England's Finest'.

¡¡PARA FESTEJAR EL BALÓN DE ORO Y LOS 126 PARTIDOS CON INGLATERRA EN WEMBLEY!! Harry Kane, el jugador con más encuentros disputados en la Selección inglesa, acarició la pelota para poner el 2-1 vs. Croacia. Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/RxrSM7QmxI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Shilton participó en una ceremonia previa al partido para rendir homenaje al capitán de los Tres Leones, junto con el patrón de la Federación Inglesa, el príncipe Guillermo.

"No hay ningún secreto", declaró el seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel a ITV. "Es personalidad, es talento, trabajo duro, dedicación, concentración. Un paquete completo".

"Normalmente no es la voz más alta en el vestuario, pero sigue siendo nuestro líder, sigue siendo nuestro capitán", añadió el preparador alemán.

UN REGALO TOP PARA EL BALÓN DE ORO. Luka Modric, ex-compañero de Harry Kane en Tottenham, le entregó al goleador una replica de la pelota de fútbol mejor conservada de Croacia... ¡desde 1880! Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Jk5Wytmlq5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

El delantero del Bayern Múnich superó el mes pasado a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal para ser coronado como el mejor futbolista del mundo, 25 años después del último ganador inglés, Michael Owen en 2001.

El exjugador del Tottenham, que debutó con la selección en 2015, tiene también el récord de goles, con 92, y ha marcado siete tantos en los primeros cinco partidos de la campaña de la Nations League.

Con información de AFP