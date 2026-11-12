Ataque armado deja dos fallecidos en un local de Amatitlán

El hecho se registró en el interior de un local que funcionaba como tapicería en el barrio La Cruz.
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Un ataque armado cobró la vida de dos personas en el interior de una tapicería en Amatitlán esta tarde, según informaron Bomberos Voluntarios.
El hecho se registró en la 5 avenida entre 1 y 2 calle del barrio La Cruz, donde los socorristas evaluaron a dos hombres y determinaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Edgar Guillermo Leiva de 46 años.
Mientras, la segunda víctima fue trasladado rápidamente al Hospital Nacional de Amatitlán, donde perdió la vida debido a las heridas que recibió, posteriormente fue identificado como Edgar José López de 26 años.
En el local, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan la escena en espera del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias de rigor.