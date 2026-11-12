Enmiendas a la Ley de Usura blindan el salario mínimo y regulan cobros de deudas

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La iniciativa de Ley de contra la usura analiza enmiendas que protegen el salario mínimo, incorporan mecanismos de conciliación y tipifican el agiotismo como delito.

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La iniciativa de Ley contra la Usura analiza cambios para proteger a las personas endeudadas, entre ellos la prohibición de embargar el salario mínimo y la posibilidad de solicitar conciliaciones para alcanzar acuerdos de pago.

La diputada Nadia de León, ponente de la propuesta, explicó que las enmiendas también incluyen la tipificación del agiotismo como delito, que busca combatir prácticas abusivas en préstamos con altos intereses, entre ellas los ya conocidos como gota a gota.

La propuesta incorpora el agiotismo como delito e incluye prácticas abusivas como en los préstamos gota a gota, detalló la ponente. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

Según la legisladora, la protección al salario mínimo busca evitar que las personas pierdan la totalidad de sus ingresos por embargos por deudas. La propuesta permitiría que los embargos se apliquen únicamente sobre los ingresos que superen ese monto.

“ Recordemos que todos los guatemaltecos o el 98% por lo menos de los guatemaltecos, quieren pagar sus deudas, pero todos quieren pagar de una forma justa y de una forma digna y creo que esta ley cubre todo eso ” Nadia de León , Diputata ponente

También se contempla que los usuarios puedan solicitar una conciliación para negociar sus obligaciones financieras y facilitar acuerdos de pago en condiciones justas, sin perjudicar a las empresas que otorgan créditos.

¿A quiénes incluye la propuesta?

La diputada de León aclaró que el sistema bancario no está incluido en la normativa, al igual que las cooperativas y las microfinancieras que ya cuentan con una legislación específica.

Sin embargo, las microfinancieras que no estén reguladas por una ley propia sí quedarían sujetas a las disposiciones de la propuesta.

De lograr los consensos necesarios la Ley contra la Usura podría aprobarse antes del 30 de noviembre. (Foto: Archivo Soy502)

Buscan aprobarla este año

La iniciativa ya superó la segunda lectura en el pleno y por ahora su ponente busca llevarla a tercera lectura y, al mismo tiempo, lograr los consensos necesarios para su aprobación antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones el 30 de noviembre.

De aprobarse la Ley contra la Usura se podría beneficiar un aproximado de dos millones de guatemaltecos afectados por endeudamiento, detalló la diputada.