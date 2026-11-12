Ataque armado contra bus deja un fallecido en Villa Nueva

El piloto del transporte colectivo perdió la vida debido a las heridas que recibió.
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Durante la tarde de este jueves 12 de noviembre se registró un ataque armado contra un transporte colectivo en la zona 5 de Villa Nueva.
Tras el crimen, Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar y localizaron al piloto del bus sin vida, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes.
Según indicaron los socorristas, este vehículo cubría la ruta de Villa Nueva a CENMA cuando sucedió el hecho.
De este hecho no se reportaron personas heridas y se desconoce si se trató de un ataque directo.
Agentes de la Policía Nacional Civil arribaron al lugar y resguardan el área en espera del Ministerio Público.