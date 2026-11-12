Ataque armado contra bus deja un fallecido en Villa Nueva

Durante la tarde de este jueves 12 de noviembre se registró un ataque armado contra un transporte colectivo en la zona 5 de Villa Nueva.

Tras el crimen, Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar y localizaron al piloto del bus sin vida, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes.

Según indicaron los socorristas, este vehículo cubría la ruta de Villa Nueva a CENMA cuando sucedió el hecho.

De este hecho no se reportaron personas heridas y se desconoce si se trató de un ataque directo.

Agentes de la Policía Nacional Civil arribaron al lugar y resguardan el área en espera del Ministerio Público.

Autoridades deberán investigar las circunstancias en las que sucedió el asesinato. (Foto: Asonbomd)