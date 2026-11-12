¡Batacazo de la Azzurra! Zidane sufre su primera derrota al mando de Francia

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Zinedine Zidane sufre su primera derrota con Francia tras caer 3-1 ante Italia, ante la ausencia de Mbappé. Descubre cómo queda el grupo 1 de la Liga de Naciones y qué necesitan los Bleus para clasificar a cuartos de final.

Francia sufrió su primera derrota con Zinedine Zidane en el banquillo este jueves ante Italia por 3-1 en Milán, y se jugará la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones el domingo contra Turquía.

Tras recibir un gol rápido de Mickael Olise (10), en un error del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, el cuadro local consiguió remontar gracias a un doblete de Pio Esposito (26 y 75 de penal) y otro tanto de Davide Frattesi (63).

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Los transalpinos pudieron ampliar aún más la ventaja pero Sebastiano Esposito falló un penalti a los 60 minutos.

En esta derrota, Zinedine Zidane no pudo contar con el estelar Kylian Mbappé, quien sufrió molestias musculares en los entrenamientos previos en suelo italiano y no participó de la última sesión de práctica. Será evaluado para saber si puede jugar el domingo.

PIO ESPOSITO PUSO EL EMPATE Y HAY PARTIDAZO EN MILÁN ▶️ Mirá la UEFA #NationsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/gu3FNOMePX — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 12, 2026

Los dirigidos por Zizou, que venían de tres victorias y un empate, ahora son segundos del grupo 1 con 10 puntos, por detrás de Italia (10 puntos pero con mejor diferencia de goles) y por delante de Bélgica (9), que a primera hora venció 2-1 de visita a Turquía.

Los Bleus recibirán al representativo turco el domingo en Burdeos, mientras que Bélgica será anfitriona de Italia, para lograr una de las dos plazas clasificatorias para los cuartos de final, en un grupo en el que está todo abierto antes de la última fecha.

¡¡EL MOMENTO ITALIA DEL PARTIDO PARA LA REMONTADA!! Tremendo remate de Frattesi tras el centro de Dimarco para que la Azzurra le gane 2-1 a Francia en San Siro. ¡Increíble como la aguanto Barella ante Olise! Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/1STVZmqThQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Así jugaron

Italia: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi ( Doumbia, 73), Tonalli, Barella ( Ricci, 90+2), S. Esposito (Vergara, 62), Cambiaghi (DiMarco, 62) y Francesco Pio Esposito (Scamacca, 90+2). DT: Roberto Mancini

Francia: Maignan, Gusto (Kumbedi, 76), Upamecano, Jacquet, Truffert (Diouf, 77), Cherki (Camavinga, 82), Da Cunha, Rabiot, Olise, Barcola (Kroupi, 77) y Doué (Mayulu, 77). DT: Zinedine Zidane

Datos: Sofascore

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Con información de AFP