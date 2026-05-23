¡Hasta granizo! Tormenta eléctrica y viento se registra este sábado (videos)

La carretera que conduce a El Salvador ha sido una de las más afectadas por el granizo que cayó junto a las fuertes lluvias.
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Una intensa tormenta eléctrica se ha presentado la tarde de este sábado 23 de mayo, en distintos sectores de la región metropolitana del país.
En carretera a El Salvador las lluvias estuvieron acompañadas de una fuerte granizada que afectó el tránsito en el sector.
Entre los municipios donde se han reportado tormentas eléctrica se encuentra Santa Catarina Pinula, San José Pinula y la ciudad de Guatemala.
Las zonas 11 y 12 de la ciudad capital se ven afectadas por las ráfagas de viento que acompañan las lluvias, según reportan vecinos.