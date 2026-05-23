Localizan plantación de droga valorada en más de Q10 millones

La Policía Nacional Civil (PNC) localizó una plantación de droga que su valoración supera los Q10 millones, esto en un área montañosa del municipio Las Cruces, departamento de Petén.

El hallazgo sucedió durante un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en conjunto con el Ejército de Guatemala.

En el lugar fueron destruidas 20 mil 400 matas de marihuana, que hacían un avalúo aproximado de Q10 millones 200 mil, según indicaron las autoridades.

La plantación fue incinerada por las fuerzas de seguridad. (Foto: PNC)