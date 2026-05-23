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Localizan plantación de droga valorada en más de Q10 millones

  • Por Geber Osorio
23 de mayo de 2026, 15:21
En la plantación se encontraban más de 20 mi matas de marihuana. (Foto: PNC)

En la plantación se encontraban más de 20 mi matas de marihuana. (Foto: PNC)

Más de 20 mil matas de marihuana fueron erradicas en el lugar por las autoridades.

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La Policía Nacional Civil (PNC) localizó una plantación de droga que su valoración supera los Q10 millones, esto en un área montañosa del municipio Las Cruces, departamento de Petén.

El hallazgo sucedió durante un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en conjunto con el Ejército de Guatemala.

En el lugar fueron destruidas 20 mil 400 matas de marihuana, que hacían un avalúo aproximado de Q10 millones 200 mil, según indicaron las autoridades.

La plantación fue incinerada por las fuerzas de seguridad. (Foto: PNC)
La plantación fue incinerada por las fuerzas de seguridad. (Foto: PNC)

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