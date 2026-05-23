Lewandowski se despide del Barcelona con gol en derrota ante el Valencia

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El Barcelona cerró la temporada con una amarga derrota contra el Valencia.

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El campeón cayó 3-1 en su visita a conjunto naranjero en Mestalla, en un partido que además marcó la despedida de Robert Lewandowski con la camiseta azulgrana.

El delantero polaco parecía encaminar la victoria culé al minuto 61, cuando desvió un potente disparo de Ferran para abrir el marcador. Sin embargo, la reacción del Valencia fue inmediata y terminó por desarmar a un Barsa que lució relajado tras haber asegurado el título de liga semanas atrás.

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Javi Guerra igualó el encuentro apenas cinco minutos después con un zurdazo dentro del área y, más tarde, Luis Rioja aprovechó un balón suelto para darle vuelta al marcador. Ya en el tiempo agregado, Guido Rodríguez sentenció el 3-1 definitivo con un remate colocado desde fuera del área.

El cuadro culé sufrió durante varios pasajes del encuentro ante un Valencia mucho más intenso y agresivo en la presión.

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Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron pocas respuestas y apenas generaron peligro aislado en ataque, más allá del tanto de Lewandowski y un cabezazo del propio atacante que se estrelló en el poste antes del descanso.

Así llegó a su fin la etapa del delantero polaco con el conjunto catalán, en una noche en la que el resultado quedó en segundo plano frente al adiós de uno de los atacantes más determinantes de la última década.