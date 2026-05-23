Imágenes posteriores al fuerte accidente de microbús en zona 18 (video)

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En el video se observan los momentos de tensión luego de que una mujer quedara gravemente herida sobre el asfalto.

Ha surgido un nuevo video de los momentos posteriores a un fuerte accidente en la diagonal 25 frente al cementerio Los Caracoles, en la zona 18 de la ciudad capital.

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa cuando el colectivo se encontraba accidentado en medio de la ruta.

Una mujer que aun no ha sido identificada se encontraba sobre el asfalto con evidentes heridas sufridas tras el fuerte impacto.

Esto generó tensión en el lugar mientras se estaba a la espera de que socorristas arribaran al lugar para posteriormente atender y trasladar a la víctima a un centro asistencial. Otras personas que se transportaban en el microbús sufrieron lesiones leves.

Mira aquí el video:

Un microbús impactó contra un muro en la diagonal 25 frente al cementerio Los Caracoles, en la zona 18 capitalina, dejando a una mujer gravemente herida. pic.twitter.com/rNCdy7I3Vr — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 23, 2026

El tránsito también se vio afectado en el lugar debido a la obstaculización de un carril.