Accidente de microbús deja varios heridos en zona 18 (video)

¡Urgente, urgente!



⚠️ Microbús colisiona contra muro, hay varias personas lesionadas y una mujer en estado grave, informa oficial Silvin López.



Hecho vehicular sucedió en Diagonal 25 frente a Cementerio Los Caracoles.



⚠️ No hay paso de colonia Maya para colonia El Limón.… pic.twitter.com/CznrUpTc0I