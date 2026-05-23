Accidente de microbús deja varios heridos en zona 18 (video)

Una fuerte colisión sucedió la tarde de este sábado 23 de mayo luego de que un microbús impactara contra un muro.
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El piloto de un microbús perdió el control del mismo y terminó colisionando contra un muro, en la diagonal 25 frente al cementerio Los Caracoles, en la zona 18 de la ciudad capital.
Varias personas que se transportaban en dicho vehículo colectivo sufrieron distinas lesiones, entre ellas una mujer que se encuentra grave, según indicó el oficial Silvin López, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Asimismo, se ha informado que no hay paso vehicular de la colonia Maya hacia la colonia El Limón, por lo que se puede utilizar como vía alterna el tramo de la colonia Maya hacia el bulevar San Rafael y luego hacia ruta al Atlántico.
Esto ha generado tránsito lento en el sector, mientras bomberos se dirigen al lugar.