Hermana de Mauro Icardi hace enigmática publicación en Instagram

Mauro Icardi trata de arreglar su relación con su esposa Wanda Nara, pero una publicación de la hermana del argentino ha provocado las especulaciones.

Ivana Icardi parece que también quiere tomar partido en el escándalo que protagoniza su hermano por una crisis marital por una aparente infidelidad. Al parecer, la relación entre Wanda y su cuñada no es la mejor, por lo que Ivana aprovechó para hacer una publicación en las redes sociales.

"Otro añito más de mi @hugomartin_sierra juntos", escribió la rubia, acompañando el romántico mensaje con una foto de la pareja. En plena crisis de su hermano con Wanda, muchos interpretaron el gesto como una provocación.

Los roces entre Ivana y Wanda

Más allá de que la relación entre Ivana, su hermano y su cuñada está rota desde hace años, la rubia hizo una reflexión en contra de ellos a fines de 2018, en ocasión de un festejo familiar navideño, donde quedó expuesta la crisis familiar.

"Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año) pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres' y se me pasa", fue el primer y fulminante mensaje que escribió con una foto del festejo familiar, acusando a Wanda sin mencionarla.

"Y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez... pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre. Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la ultima vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero, capaz soy muy extremista pero nunca se sabe", agregó con tristeza.