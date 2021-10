Wanda Nara lanza duro e insultante mensaje a La China Suárez

Se agrega un nuevo capítulo en el conflicto que se generó por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara. Ahora la esposa del futbolista le responde fuertemente a La China Suárez, la argentina señalada como la tercera en discordia.

La actriz María Eugenia Suárez emitió un mensaje a través de redes sociales donde señalaba que ella era víctima de toda la situación provocada por el jugador del Paris Saint-Germain, pero que a ella la dejaba como la mala de la historia.

El descargo en Instagram se llevó a cabo momentos después de que se supiera que la pareja Icardi se habría reconciliado, y cuando Wanda se enteró de lo expuesto por la China, metió una publicación con un fuerte mensaje dedicado aparentemente a ella: "De mi familia me encargo yo. De las putit*s la vida misma", decía.

Descargo

La China Suárez escribió un extenso mensaje a través de varias stories, donde señalaba en apariencia a Mauro de provocar todo este enredo.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra: que estaban separados, o separándose y que no había problemas. Siento en esta situación un Deja vu infernal donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer.

Hoy no quiero callar más porque son muchas mujeres a las que les ha sucedido y a quienes la mirada externa juzga. Lo que sucedió es una situación que yo no alenté, no comencé y no provoqué. Asumo mi inexperiencia, pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que han sido usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tiene aprendidas estos varones", resaltó.