"A mí se me puso enfrente": habla víctima de hombre que "amenaza" si no le dan dinero

Un ciudadano denunció públicamente a un hombre que pide dinero en medio del tránsito de la ciudad, y que reacciona imprudentemente si no le dan.

Mediante redes sociales, un guatemalteco evidenció a un hombre en situación de calle que pide dinero en medio del tránsito de la 12 calle de La Avenida Reforma, en zona 10.

Al no recibir nada, su reacción es ponerse enfrente de los vehículos para no dejarlos avanzar hasta que le den dinero. El usuario Alexander Morales, reveló a Soy502 detalles sobre el incidente.

Este ocurrió el martes 12 de marzo a eso de las 11:20 de la mañana. "A mí se me puso enfrente y no me dejó circular (...) no pude hacerme a un lado porque tenía carros a mi derecha", explicó.

Agregó que tuvo que buscar algunas monedas y esperar a que se quitara. "El señor hasta toca las ventanas pidiendo dinero a pura fuerza, eso ya es acoso", expresó a Soy502.

♬ El Semaforo - Alex Zurdo @alexander.morales929 precaución con los que piden dinero en las calles. de Guatemala #Guatrmala

Varios internautas han reaccionado al respecto. Algunos mencionan que no se le debe dar dinero, pues es incentivarlo a seguir teniendo dicho comportamiento.

Otros exigen a autoridades de tránsito a dar seguimiento a esta situación para evitar incidentes mayores a futuro.

"Todo por la gente que les da dinero y ellos sienten que es obligación", "Eso ya es otro tipo de extorsión", "Eso debe ser voluntario y no impuesto", "Justo lo vi en el Obelisco y sí es cierto, casi se tira encima del carro", se lee.