Hombre fue a denunciar documentos extraviados y terminó detenido

El hombre es señalado de cometer el delito de violación.
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Un hombre identificado como Rolando "N", de 34 años, se presentó a la estación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, para denunciar haber extraviado sus documentos personales.
Los agentes policiales se alertaron al confirmar que el hombre poseía una denuncia por violación, colocada en el juzgado de Chiquimula.
De acuerdo con la investigación, la agresión habría ocurrió en febrero de 2022 y el individuo habría permanecido prófugo desde entonces.
Las fuerzas de seguridad procedieron a arrestarlos y posteriormente fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.
Otro detenido
En el municipio de Malacatán, San Marcos, otro hombre fue detenido por abusar de una menor de 14 años.
El arrestado fue identificado como Josías "N", de 30 años y fue sorprendido por varias personas cuando cometía la agresión contra la menor.
Los comunitarios lo detuvieron y lo entregaron a la PNC que procedió a trasladarlo al juzgado correspondiente.