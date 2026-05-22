¡Se reportan lluvias! Clima podría afectar el tránsito en la ciudad

En varias zonas y municipios se han reportado lluvias durante este día.
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Las lluvias se han hecho presentes desde horas de la tarde en este jueves 21 de mayo en el territorio nacional.
En carretera a El Salvador se reportaron fuertes lluvias acompañadas de granizo, esto debido a una onda del este que ingresó al país.
Asimismo, el clima se registra en ruta al Atlántico, calle Martí, Anillo Periférico, Centro Histórico, avenida Elena y calzada Roosevelt, por lo que el tránsito se podría ver afectado.
El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, ha alertado a los conductores para que tengan precaución por motoristas que se han detenido bajo puentes o pasarelas para esperar que se detengan las lluvias y solicita que activen las luces de sus vehículos.
En el municipio de Mixco también se reportan lluvias, según han indicado las autoridades.