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¡Se reportan lluvias! Clima podría afectar el tránsito en la ciudad

  • Por Geber Osorio
21 de mayo de 2026, 18:24
En varios puntos de la ciudad se reportan lluvias. (Foto ilustrativa: iStock)

En varios puntos de la ciudad se reportan lluvias. (Foto ilustrativa: iStock)

En varias zonas y municipios se han reportado lluvias durante este día.

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Las lluvias se han hecho presentes desde horas de la tarde en este jueves 21 de mayo en el territorio nacional.

En carretera a El Salvador se reportaron fuertes lluvias acompañadas de granizo, esto debido a una onda del este que ingresó al país.

Asimismo, el clima se registra en ruta al Atlántico, calle Martí, Anillo Periférico, Centro Histórico, avenida Elena y calzada Roosevelt, por lo que el tránsito se podría ver afectado.

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, ha alertado a los conductores para que tengan precaución por motoristas que se han detenido bajo puentes o pasarelas para esperar que se detengan las lluvias y solicita que activen las luces de sus vehículos.

En el municipio de Mixco también se reportan lluvias, según han indicado las autoridades.

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