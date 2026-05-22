Identifican a piloto que murió tras accidente de pipa en ruta al Atlántico

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El conductor de la cisterna era originario de Puerto Barrios, Izabal.

EN CONTEXTO: Piloto fallece tras accidente y explosión de pipa en ruta al Atlántico

El piloto de un tráiler que transportaba combustible falleció luego de que perdiera el control y sufriera un accidente de tránsito, en el kilómetro 106 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales arribaron al lugar luego de que la pipa se incendiara y terminara explotando, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente hasta alcanzar negocios que estaban en la orilla de la carretera.

A pesar del esfuerzo de los cuerpos de bomberos, el piloto murió calcinado y fue identificado como: Joaquín Rafael, de 33 años.

El piloto fallecido fue identificado como: Joaquín Rafael, de 33 años. (Foto: Redes sociales)

Este hombre quien era originario de Puerto Barrios, Izabal, quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina que sufrió daños al caer en una hondonada.

En un video compartido en redes sociales se observa el momento en que la unidad explota y se genera una gran columna de fuego y humo que alarmó a los comerciantes quienes salieron corriendo para resguardarse

Investigan accidente

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área para que se realizaran las diligencias de ley junto al Ministerio Público (MP), lo que ocasionó fuerte congestionamiento durante varios minutos debido a que el paso había quedado totalmente bloqueado.

Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas del percance y establecer si factores mecánicos, exceso de velocidad u otras fallas pudieron influir en este trágico accidente.

El cuerpo de la víctima quedó calcinado en el lugar de los hechos. (Francisco Portillo/Colaborador)

*Con información de Francisco Portillo / Nuestro Diario