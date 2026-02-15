Así fue descubierto un hombre que vendía una camioneta robada por redes sociales

El vehículo era ofrecido por Q65 mil como una supuesta "oportunidad" de compra.
A través de un operativo por parte de División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), acordaron un plan para la "compra" de un vehículo que pretendía ser vendido.
Sin embargo, esta camioneta tipo agrícola, modelo 2007 de marca Honda, contaba con un reporte de robo desde el pasado 12 de febrero.
De acuerdo con las autoridades, se había establecido como punto de encuentro un área sobre el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez, para realizar la operación.
Cuando el presunto vendedor se presentó, se confirmó que el vehículo correspondía al reportado como robado, por lo que fue capturado por la PNC, quienes lo identificaron Víctor "N", de 31 años.