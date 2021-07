¿A qué hora se podrá observar la conjunción entre Venus y Marte?

Los observadores del firmamento tuvieron un espectáculo espacial esta semana. Según EarthSky, el lunes y el martes por la madrugada se pudo contemplar una vista deslumbrante de Venus, Marte y además de la Luna.

Venus y Marte han estado acercándose uno al otro durante el fin de semana, culminando con su encuentro más cercano durante la madrugada del martes 13 de julio. Vistos desde la Tierra, los planetas parecieron estar separados por solo medio grado, de acuerdo con la NASA.

Este encuentro de planetas en el cielo se denomina conjunción planetaria. Se trata de una ilusión, ya que los dos planetas están muy alejados en la realidad.

"Incluso durante esta conjunción, seguirán estando a muchos millones de kilómetros de distancia", explicó Giada Arney en un video en el sitio web de la NASA.

"Pero desde nuestro punto de vista en la Tierra, parecerán estar cerca", agregó Arney, quien es una científica espacial de investigación en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y una investigadora principal adjunta de la próxima misión DAVINCI+ a Venus.

DAVINCI+ son las siglas de "Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus".

La mayoría de los observadores pudieron ver los tres cuerpos celestes el lunes por la noche y podrán hacerlo también el martes por la noche, según la NASA.

Los observadores pueden mirar hacia el Oeste unos 45 minutos después de la puesta de sol para ver el evento por la noche de este martes, pero se podrá ver hasta el 14 de julio si hay cielos despejados.

