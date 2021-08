Horóscopo de este jueves 12 de agosto de 2021

El día empieza con muchas energías. No dejes que nada te desanime, pero si tu sonrisa está apagada, es momento de analizar tu situación y tratar de cambiar lo que te hace daño.

Durante este día trata de pasar desapercibido. Estarás muy activo y creativo con tus actividades cotidianas. En la fortuna todo marcha de maravilla, tu esfuerzo se verá reflejado.

Tauro, 20 de abril - 21 de mayo

Debes ser más comunicativo, eso te ahorrará problemas de todo tipo. La amistad es algo muy importante para ti y valorarás eso.

Géminis, 22 de mayo- 21 de junio

Tienes una imagen muy respetable en tu trabajo. Pronto verás los frutos de tu arduo trabajo. Hay un brillo singular en tus ojos, quizá tu intuición te está poniendo en sobre aviso de una buena noticia.

Cáncer, 22 de junio - 22 de julio

No te dejes guiar por tus emociones, pueden solamente jugar contigo, piensa con cabeza fría y busca soluciones a un problema que no te tiene tranquilo. Una persona que no ves desde hace varios días necesita de ti.

Leo, 23 de julio - 23 de agosto

No dejarás escapar nada, aprovecharás al máximo todas tus oportunidades. Verás más allá de la superficie.

Virgo, 24 de agosto - 23 de septiembre

Últimamente habías tenido dificultades en alguna relación, hoy es cuando debes superarlas y enterrarlas por siempre. Es un buen día para fortalecer tus relaciones sociales.

Libra, 24 de septiembre - 23 de octubre

Es un buen tiempo para hacer cambios. Trata de organizarte más y verás los beneficios que eso te traerá en tu vida personal y laboral.

Escorpio, 24 de octubre - 22 de noviembre

Tu alma generosa te permitirá ayudar a los demás, eres una persona que además de dar amor lo recibe. La Luna te rodea este día y eso significa que iluminará tus proyectos y actividades laborales.

Sagitario, 23 de noviembre - 21 de diciembre

Soluciona tus problemas lo antes posible, de lo contrario seguirás atado a tus sentimientos que no quieres expresar por miedo al rechazo. Es un buen día para que te organices en tus proyectos y finanzas.

Capricornio, 22 de diciembre - 20 de enero

Estarás más fantasioso y soñador que de costumbre, eso pinta de maravilla para ti pero no te dejes llevar por todo lo que te imaginas, debes de tener los pies sobre la tierra.

Acuario, 21 de enero - 19 de febrero

Sé más práctico y realista. Apunta a resultados tangibles y rápidos porque tus ideas no pueden esperar. Debes llenarte de paciencia en todos los aspectos de tu vida.

Piscis, 20 de febrero - 20 de marzo

En este día estarás más sensible de lo normal, eso te permitirá comprender a todas aquellas personas que te rodean. En el trabajo todo marcha bien, pero eso no quiere decir que debes bajar la guardia, porque hay unas cuantas personas están esperando ese momento.