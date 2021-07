Horóscopo de este sábado 31 de julio de 2020

¿Preparado para empezar tu día? Estas son las predicciones por signo. Aquí puedes consultarlo:

E ncontrar a personas que respeten tu personalidad es algo muy difíciles para ti, por eso muchas veces prefieres estar solo, sin nadie a tu alrededor que te juzgue. Pero a veces ayuda mucho estar acompañado.

Tauro, 20 de abril - 21 de mayo

Conocerás a una persona que te dará muy buena impresión desde el principio, tendrás la sensación de que vas a ser buenos amigos con el paso del tiempo.

Géminis, 22 de mayo- 21 de junio

Los astros te favorecen en este último día del mes, estás rodeado de personas que te quieren y en estos días te darás cuenta. Empezarás a devolverles todo el amor que te han dado siempre. Has llegado a un entorno para aportar de tus conocimientos, alegría y paz.

Cáncer, 22 de junio - 22 de julio

Los miedos llegan a ti otra vez y este día estarás un poco introvertido, por eso no disfrutarás de ocupar el escenario. Mantén tu perfil bajo y acepta lo que venga, afronta tus acciones.

Leo, 23 de julio - 23 de agosto

Has dejado entrar en tu vida a gente a la que no conocías de verdad y han acabado decepcionándote. No puedes confiar en la primera persona que sea agradable contigo, ahora eso debe servirte de lección.

Virgo, 24 de agosto - 23 de septiembre

Si crees que debes hacer algo bueno para ti, no tengas miedo de seguir tus propias corazonadas, pero eso sí, todo puede resultar positivo o negativo, debes estar preparado para lo que se venga para tu vida.



Libra, 24 de septiembre - 23 de octubre

Hoy será un buen día para ti, trata de ocuparlo en actividades que te aporten conocimiento sería ideal que leas un libro. Cuida tu salud física y mental.

Escorpio, 24 de octubre - 22 de noviembre

Has estado sumergido en días de mucha tensión, ensaya técnicas de relajación, estira las piernas y los brazos y come ligero. Si puedes, acércate al mar.

Sagitario, 23 de noviembre - 21 de diciembre

No creas que las soluciones a problemas familiares vendrán solas. El ambiente puede complicarse en las semanas que vienen, pero no todo es negativo. Tu salud física se ve impecable, tus negocios están marchando de maravilla. Deberías ser más natural y espontáneo.

Capricornio, 22 de diciembre - 20 de enero

Sabes que uno de los miembros de tu familia está pasando por un mal momento, por eso vas a hacer todo lo que puedas para ayudarle. Quieres protegerlos, eso te pondrá muy sensible durante los próximos días, en este último día del mes trata de estar tranquilo.

Acuario, 21 de enero - 19 de febrero

Aprovecharás tu tiempo a solas. Últimamente has estado rodeado constantemente de gente y quieres descansar un poco. Necesitas recargar energías.

Piscis, 20 de febrero - 20 de marzo

Hoy instas a tus amigos a ser sinceros y específicos cuando se comuniquen contigo, estás buscando cambios y vas en buen camino, muchas cosas se alinearán en tu vida en cuestión de segundos.