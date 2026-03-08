Identifican al joven que fue atacado en la zona 16

El joven murió en el lugar por los múltiples disparos que recibió.
EN CONTEXTO: ¡Impactantes imágenes! Así fue el ataque armado contra joven en zona 16 (video)
El viernes 6 de marzo, un joven aguardaba sentado frente a un condominio, cuando fue interceptado por hombres desconocidos, uno de ellos le disparó.
Esto sucedió en la diagonal 45 y 40 avenida de la colonia Vista Hermosa 4, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, cuando los disparos alertaron a otros peatones y conductores del área.
El ataque se presume fue directo y un video mostró como sin mediar palabra, estos sospechosos acabaron con su vida.
Las autoridades informaron que la víctima era un joven de 18 años, identificado como Jeferson Dubón López Urías, quien laboraba en cercanías del lugar donde fue asesinado.
La Policía Nacional Civil (PNC) junto a fiscales del Ministerio Público (MP) realizan las investigaciones del caso para hallar a los responsables.