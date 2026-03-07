Excandidato a alcalde de Comapa muere en ataque armado

El excandidato por el Partido Valor y su acompañante fueron atacados por hombres desconocidos.
Durante la noche del viernes 6 de marzo, Danilo Aguirre Arana, excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa, viajaba junto a otra persona a bordo de una camioneta tipo agrícola, sobre el kilómetro 110, en jurisdicción de la aldea San Ixtán, Jalpatagua, Jutiapa, cuando fueron interceptados por hombres armados.
Tras múltiples impactos de bala, el excandidato perdió la vida dentro del vehículo, mientras que su acompañante identificado como Inés Samayoa, de 59 años, quien fue trasladado de emergencia por los impactos de bala que recibió.
Autoridades se hicieron presentes para investigar el hecho; mientras que otros funcionarios expresan su pésame tras la muerte de Aguirre.