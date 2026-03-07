Muere sacristán tras caer del campanario de una iglesia

El sacristán habría recibido múltiples golpes en la cabeza y en extremidades.
EN CONTEXTO: Sacristán cae desde el campanario de una iglesia
Durante el tercer Viernes de Cuaresma, Jesús Nazareno de la Iglesia Colonial ubicada en Rabinal, Baja Verapaz, pretendía iniciar su recorrido tras el anuncio de su salida con el sonar de las campanas.
Pablo Roberto Sical Gonzáles, de 56 años, subió al campanario para realizar el toque de salida, pero resbaló por razones desconocidas y cayó sobre el techo lateral de la iglesia.
Cuerpos de socorro realizaron una operación de rescate para poderlo bajar y trasladarlo de emergencia a un centro hospitalario.
Sin embargo, horas después falleció debido a las múltiples heridas que sufrió tras la caída.
Miembros de la comunidad de Rabinal recordaron su labor y despidieron al sacristán.