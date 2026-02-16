¿Qué implica el Estado de Prevención que declarará Arévalo este martes 17 de febrero?

-

A diferencia del estado de Sitio, que culmina este lunes, un estado de Prevención no requiere aprobación del Congreso y solo durará 15 días.

El presidente Bernardo Arévalo indicó este domingo 15 de febrero en cadena nacional que, se declarará estado de Prevención a partir del próximo martes 17 de febrero, luego de finalizado el Estado de Sitio que se decretó hace un mes.

En el caso del estado de Prevención, se precisa que no necesita de la aprobación del Congreso de la República, su vigencia no excederá de quince días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las medidas siguientes:

Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares.

Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas.

Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado.

Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otros elementos de violencia.

Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación públicas en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.

En tales casos, se procederá a disolverlas; si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello.

Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro; y exigir a quienes viajen en el interior de la República, la declaración de itinerario a seguir.

Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público.

Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables.

Bernardo Arévalo dijo este domingo 15 de febrero, en cadena nacional que al finalizar el estadio de Sitio, se declarará el estadio de Prevención a partir del próximo martes 17. (Foto: Gobierno de Guatemala/Soy502)

La problemática

Arévalo recordó que el mes pasado, los reos terroristas del Barrio 18 lograron amotinarse en tres prisiones del país: Preventivo para Varones en zona 18, Fraijanes II y Renovación I. La refriega inició el sábado 17 de enero y culminó durante la mañana del domingo 18.

Según el mandatario, como respuesta al "fracaso" de los pandilleros, estos organizaron ataques coordinados en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los cuales ocasionaron la muerte de 11 oficiales.

Como consecuencia, ese domingo 18 de enero, el mandatario decretó estado de Sitio en todo el país durante 30 días. El Congreso de la República ratificó dicho estado de excepción, con algunas enmiendas, criticadas por el Gobierno, pero que garantizó la vigencia del mismo.

El pasado domingo 18 de enero se registraron varios ataques terroristas contra la PNC, en los que fallecieron 11 agentes. (Foto: archivo/Soy502)

"La estrategia ha dado resultado y entre los impactos logrados quiero destacar que cortamos los sistemas de comunicación dentro de las cárceles y desbaratamos la coordinación con pandilleros en las calles (...) Redujimos las extorsiones en un 33%, redujimos a la mitad el número de homicidios y concluimos el 100% del censo penitenciario", comentó el mandatario.

Además, en su mensaje, destacó que se capturaron a 83 pandilleros peligrosos, arrestaron y extraditaron a 7 criminales buscados internacionalmente y se decomisaron casi cinco toneladas de cocaína. "Es el decomiso más grande de los últimos 12 años", explicó.