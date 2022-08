Las impresionantes imágenes de Júpiter tomadas por el James Webb

La NASA revela impresionantes fotografías de Júpiter captadas por el telescopio James Webb.

Este lunes, la Administrador Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sorprendió al publicar dos nuevas imágenes de Júpiter y el Universo, captadas por el telescopio James Webb.

Las fotografías fueron tomadas con los distintos filtros de la Cámara de Cercanía Infrarroja (NIRCam), destacando detalles precisos del planeta más grande del Sistema Solar.

1. Make way for the king of the solar system!



New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022

Las nuevas tomas entregarán a los científicos más pistas sobre el interior de dicho planeta.

"Es realmente notable que podamos ver detalles de Júpiter junto con sus anillos, pequeños satélites e incluso galaxias en una sola imagen", dijo Imke de Pater, una astrónoma a cargo de las observaciones.

Fenómenos diversos

Las imágenes son una combinación de varias tomadas por los distintos filtros y que muestras ciertos aspectos en intensidad distinta.

"Las auroras brillan en un filtro que se asigna a colores más rojos, que también resalta la luz reflejada por las nubes más bajas y las neblinas superiores", explican expertos.

Un segundo filtro capta los colores amarillo y verde "mostrando las brumas que se arremolinan alrededor de los polos norte y sur". Y por último, uno en tonos azules, mostrando la luz reflejada desde una nube principal más profunda en el planeta.

También se observa la mancha roja redonda que es característica de Júpiter, y que es, en realidad una tormenta gigante. Aunque en las nuevas tomas se ve blanca debido a la excesiva luz solar.