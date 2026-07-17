Banco de la Cultura inaugura exposición "Patrimonio Artístico del Banco de Guatemala"

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El Banguat inauguró la exposición "Patrimonio Artístico del Banco de Guatemala", más de 70 obras pertenecientes a la Pinacoteca de la institución.

Representantes de la "Generación del 40" hasta el posmodernismo y otras vertientes de la creación artística guatemalteca se pueden apreciar en el lugar.

Foto: José Luis Pos.

La exposición estará disponible del 17 de julio al 7 de agosto, en la Sala de Exposiciones "Carlos Mérida" del Banco de Guatemala.

"Las exposiciones están cada vez mejor montadas, en algún momento este salón podría ser un museo permanente con todas las obras del banco pueden venir estudiantes, universidades, cualquier tipo de personas", dijo el El Presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, licenciado Álvaro González Ricci.

Foto: José Luis Pos.

"Al celebrar 80 años de historia del Banco Central, reafirmamos que el legado también se expresa en su compromiso con la cultura. Como Banco de la Cultura, nos enorgullece resguardar este importante patrimonio artístico y, sobre todo, acercarlo a los guatemaltecos para que puedan conocerlo, apreciarlo y reconocer en estas obras una parte de nuestra historia e identidad", expresó.

Foto: José Luis Pos.

"Patrimonio Artístico del Banco de Guatemala" necesita compartirse, por ello realiza estas actividades abiertas al público en el marco de la celebración de los 80 años del Banco de Guatemala.

A partir de 1967 se calificó a la institución como "Banco de la Cultura", promoviendo el acercamiento de la población a distintas expresiones culturales.

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Palabras de Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, para inaugurar la Expo “Patrimonio artístico del Banco de Guatemala”. Video: José Luis Pos. pic.twitter.com/wGVafTfHsU — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 17, 2026