Banguat lanza monedas en homenaje a los "Artistas del Centro Cívico"

-

El Banco de Guatemala emitió monedas en homenaje a los artistas visuales que con su arte hicieron del Centro Cívico un auténtico museo al aire libre.

En el marco de los 80 años de Banguat se publicó la colección "Artistas del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala" con los rostros de Carlos Mérida, Roberto González Goyri, Efraín Recinos, Guillermo Grajeda Mena y Dagoberto Vásquez Castañeda, según información del presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci.

Foto: Banguat.

Existencias

Se trata de una emisión de 2 mil estuches, que contienen 5 monedas que representan a los pintores, escultores y muralistas que corresponden a la época del modernismo guatemalteco, consolidando sus carreras entre los años 40 y los 60.

También se venderán 500 monedas individuales de cada uno de los maestros. De manera oficial comentaron a Soy502 que saldrá al mercado un total de 12 mil 500 monedas.

Características

Se trata de piezas conmemorativas de Q1, hechas en plata y cobre, de un lado está plasmado el Escudo Nacional con el año 2026 y en la cara se encuentra el rostro y una obra emblemática de cada maestro. Solo habrá 2 mil series en existencia.

Foto: Banguat.

Precio del estuche de 5 monedas

El estuche tiene un costo de Q2 mil

Las monedas individuales tienen un costo de Q500

Fecha de lanzamiento de venta

Podrás adquirir la colección del 25 al 29 de mayo de 2026.