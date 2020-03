Infectado de Covid-19 en Guatemala dio negativo en test en México

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que ya sabían que venía un ciudadano guatemalteco desde el norte de Italia, por lo que pidieron en México que les hicieran evaluaciones, pero los resultados salieron negativos.

"Venían del norte de Italia, lo anticipamos y le pedimos al Gobierno mexicano que les hicieran pruebas. Aterrizaron el jueves en México y fueron evaluados, pero dieron negativos. Entraron aquí alrededor de las 13:45 horas...", detalló Giammattei a Emisoras Unidas.

El caso fue confirmado en un ciudadano de Quiché, de 24 años, quien regresaba junto con su familia (tres integrantes) venían del Norte de Italia, donde ya se han registrado 12,462 casos y 827 fallecimientos por Covid-19.

Además, indicó que se está tratando de localizar a todos los pasajeros que venían en el vuelo, con el propósito de contener la propagación "aunque lo vemos poco probable".

Según Giammattei, cuentan con números de teléfono y dirección de todas las personas, ya que es parte del procedimiento que se realizó, junto con la toma de temperatura, a todos los pasajeros de los vuelos internacionales.

"No es para alarmarnos, el caso está 100% contenido. Fue trasladado por el Ministerio de Salud el jueves, junto con su señor padre y un hermano, no tuvieron contacto con sus familiares a la salida del Aeropuerto, fueron llevados directamente al Hospital de Villa Nueva y acaba de dar positivo", detalló.

El mandatario indicó que el paciente aún no tiene síntomas, pero el test dio positivo. "Como Presidente era mi obligación informarlo y pedirles que no es momento de alarmarnos", manifestó.

Recomendaciones

El presidente Giammattei pidió que, a partir de este momento, todas las personas que por alguna razón se sientan con gripe "no vayan a las emergencias de los hospitales, sino que a un puesto o centro de salud, para no aglomerar los hospitales... nos ha estado pasando que la gente comienza a estornudar y se va corriendo al hospital y nos está limitando espacios".

Además aseguró que no se le permitirá el egreso a los pacientes, hasta que no estén completamente seguros de que no propagará la enfermedad que ya ha cobrado la vida a 4,613 personas en todo el mundo, según datos de la ONU.

Aunque aún no han detallado cuáles serán los métodos para contener la propagación, Giammattei adelantó que dará una cadena nacional a las 18 horas, donde se informarán las acciones, pero adelantó que seguramente se reforzarán los controles de ingreso al país e indicó que el Estado de Calamidad deja de ser de prevención y se informará sobre las acciones en leve.