¡Vuelve Messi! Inter Miami arranca pretemporada para defender el título

El Inter Miami de Lionel Messi inició este sábado los trabajos de pretemporada con miras a un año 2026 en el que buscará revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS) y conseguir su primer título continental en la Concachampions.

Acompañado por sus socios principales, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, Messi trabajó en el centro de entrenamiento en Fort Lauderdale (Florida) con total normalidad junto al resto de sus compañeros en el inicio de una pretemporada que incluye visitas a Perú, Colombia y Ecuador.

Los 15 minutos del entrenamiento abiertos a la prensa estuvieron marcados por trabajos de calentamiento y una sesión de fútbol-tenis que vio al equipo de Messi, Suárez y De Paul enfrentar al trío del uruguayo Maximiliano Falcón, el argentino Mateo Silvetti y el español, y nueva incorporación, Sergio Reguilón.

"Me encuentro físicamente espectacular, muy sano y muy en forma", dijo Reguilón. "Vengo con ganas de empezar con mis compañeros, ahora es momento de rendir en el campo".

El lateral izquierdo de 29 años llega para reemplazar a su compatriota Jordi Alba, quien se retiró del fútbol profesional al finalizar la temporada 2025.

"Es un sueño estar aquí y poder compartir momentos de campo con él (Messi), como calienta y todo".

Dentro de las ausencias de este sábado están el defensa argentino Gonzalo Luján, quien se encuentra tramitando su residencia permanente, el arquero canadiense Dayne St. Clair y el brasileño Micael Dos Santos.

Inter Miami continuará trabajando en el sur de Florida por los próximos días hasta que emprenda vuelo a Lima, Perú, para enfrentar a Alianza Lima en su primer partido de pretemporada el 24 de enero.