La imagen consagrada de Jesús de la Buena Muerte recorre las calles de la zona 1

La devoción y las tradiciones se mantienen presentes ante la llegada de la Semana Santa.
La procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y Virgen de Dolores, salió de la Parroquia Santo Domingo ubicada en la 12a. Avenida y 10 Calle, de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, y se estima su retorno a las 13:00 horas.
Con devoción y tradición, los fieles acompañan este recorrido procesional por las calles del Centro Historio en este Tercer Domingo de Cuaresma.