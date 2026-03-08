Versión Impresa
La imagen consagrada de Jesús de la Buena Muerte recorre las calles de la zona 1

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de marzo de 2026, 11:48
El cortejo procesional recorre la zona 1 en este tercer Domingo de Cuaresma.&nbsp;(Foto: Óscar Rivas/Soy502)

La devoción y las tradiciones se mantienen presentes ante la llegada de la Semana Santa. 

OTRAS NOTICIAS: Jesús Nazareno "Dulce Rabí" recorre las calles de Antigua este domingo

La procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y Virgen de Dolores, salió de la Parroquia Santo Domingo ubicada en la 12a. Avenida y 10 Calle, de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, y se estima su retorno a las 13:00 horas.

Con devoción y tradición, los fieles acompañan este recorrido procesional por las calles del Centro Historio en este Tercer Domingo de Cuaresma.

