Jesús Nazareno “Dulce Rabí” recorre las calles de Antigua este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de marzo de 2026, 08:36
La consagrada imagen se viste del color morado, símbolo de la Cuaresma.(Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)

 La consagrada imagen se viste del color morado, símbolo de la Cuaresma.(Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)

Cada tercer domingo de Cuaresma, el Jesús Nazareno "El Dulce Rabí" recorre las principales calles de Jocotenango y La Antigua Guatemala.

Este 8 de marzo, desde la 7:00 horas, cientos de fieles acompañaron la salida y esperan ver el recorrido del cortejo procesional desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Jocotenango.

El anda recorrerá la Antigua este domingo. (Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)
El anda recorrerá la Antigua este domingo. (Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)

Se estima que su retorno sea alrededor de las 23:00 horas.

También se espera una gran afluencia de asistentes a La Antigua, quienes continuan viviendo este tiempo de reflexión y fe desde la ciudad colonial. 

(Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)
(Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)

(Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)
(Foto: Jorge Ordoñez/colaborador)

