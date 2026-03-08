Jesús Nazareno “Dulce Rabí” recorre las calles de Antigua este domingo

Cada tercer domingo de Cuaresma, el Jesús Nazareno "El Dulce Rabí" recorre las principales calles de Jocotenango y La Antigua Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Avances del AeroMetro: Estas serán las rutas alternas por trabajos de construcción
Este 8 de marzo, desde la 7:00 horas, cientos de fieles acompañaron la salida y esperan ver el recorrido del cortejo procesional desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Jocotenango.
Se estima que su retorno sea alrededor de las 23:00 horas.
También se espera una gran afluencia de asistentes a La Antigua, quienes continuan viviendo este tiempo de reflexión y fe desde la ciudad colonial.