Avances del AeroMetro: Estas serán las rutas alternas por trabajos de construcción

Las autoridades de tránsito implementarán desvíos viales a partir del próximo lunes 9 de marzo para evitar congestionamiento.

La Municipalidad de Guatemala indicó que el proyecto del AeroMetro continúa avanzando a buen ritmo con la ejecución de la Fase 1, con la cual será necesario implementar cierres y desvíos viales en la zona 9 debido a los trabajos de construcción.

Los desvíos se realizarán debido a que se reducirá el número de carriles sobre la 12 calle, en ambos sentidos de la vía, según informaron las autoridades.

Asimismo, dieron a conocer que se hará la instalación de cinco semáforos provisionales para regular la circulación vehicular durante el desarrollo de las obras.

Autoridades realizan trabajos de la Fase 1 del AeroMetro, en la zona 9. (Foto: Archivo/Soy502)

También, se realizará el cierre vial por debajo del paso a desnivel La Castellana, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos.

A continuación se presentan las dos rutas alternas, en donde se tendrán los semáforos provisionales, tanto para los que transitan de la 10a. calle hacia la avenida Castellana, como para quienes circulen de la 4a. avenida a la 14 calle de la zona 9.