Jugador del Tottenham sube a las gradas y enfrenta a hinchas

El defensa internacional inglés del Tottenham, eliminado en la Copa de Inglaterra por Norwich, subió a las gradas después del partido en Londres, el miércoles, para plantar cara a un hincha que lo "insultó" a él y a su hermano, afirmó el entrenador José Mourinho.

"Eric Dier hizo lo que ninguno de nosotros, como profesionales, debería hacer pero que, en estas circunstancias, haríamos todos si estuviéramos en su lugar", dijo en rueda de prensa Mourinho, cuyo equipo fue derrotado 3-2 en los penales.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

MIRA:

Eric Dier, mediocampista del Tottenham Hotspur, saltó del campo a la grada para enfrentarse con un racista que había insultado a su compañero. "¡Es mi hermano, es mi hermano!", gritó Dier en defensa de Fernandes. pic.twitter.com/QBXuXX1fqS — Miquel Ramos (@Miquel_R) March 5, 2020

"Cuando alguien te insulta delante de tu familia y tu familia está involucrada (...) en este caso su hermano pequeño, Eric hizo lo que un profesional no debería hacer pero, lo repito, lo que probablemente haríamos todos", insistió el entrenador portugués de los Spurs.

Mourinho aclara la confrontación de Eric Dier https://t.co/v1lP1j3UEM — Hernando F. (@HernandoF_e) March 5, 2020

Eric Dier se encaró con un aficionado. ¿La razón? Insultos racistas a “su hermano” Gedson Fernandes que falló el penal y los dejó eliminados de la FA Cup. pic.twitter.com/b8KZd4P6px — Erika Williams. (@erikawilliamshn) March 5, 2020

Después de los octavos de final de la Copa de Inglaterra, Dier, de 26 años, subió a las gradas para encarar al hincha que le había faltado al respeto según los videos grabados por los espectadores y subidos a las redes sociales.