Nueva aplicación médica permite anticipar emergencias en hospitales

La aplicación "Alerta Cerebral GT" es la nueva plataforma del sistema de salud pública en Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: TSE activa plan ante ola de ataques cibernéticos
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó sobre esta nueva innovación tecnológica para la atención hospitalaria ante emergencias.
A través de la aplicación "Alerta Cerebral GT", cuerpos de socorro y personal medico, en turno de los hospitales, se coordinarán para la atención inmediata y oportunidad al momento del traslado de pacientes.
Los datos que ingresan son nombre, edad, frecuencia cardiaca y respiratoria, glucosa, presión arterial y oximetría; datos que permiten alertar al personal del hospital para que se prepare según el estado del paciente.
La implementación de esta herramienta digital "fortalece la capacidad del sistema de salud", señaló el MSPAS.