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Nueva aplicación médica permite anticipar emergencias en hospitales

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de mayo de 2026, 17:13
La aplicación digital permitirá mayor coordinación y anticipación ante las emergencias. (Foto: captura de video)

La aplicación digital permitirá mayor coordinación y anticipación ante las emergencias. (Foto: captura de video)

La aplicación "Alerta Cerebral GT" es la nueva plataforma del sistema de salud pública en Guatemala.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó sobre esta nueva innovación tecnológica para la atención hospitalaria ante emergencias.

A través de la aplicación "Alerta Cerebral GT", cuerpos de socorro y personal medico, en turno de los hospitales, se coordinarán para la atención inmediata y oportunidad al momento del traslado de pacientes.

Los datos que ingresan son nombre, edad, frecuencia cardiaca y respiratoria, glucosa, presión arterial y oximetría; datos que permiten alertar al personal del hospital para que se prepare según el estado del paciente.

La implementación de esta herramienta digital "fortalece la capacidad del sistema de salud", señaló el MSPAS.

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